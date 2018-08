En quête de sens

Se projeter dans l’avenir, collectivement, est devenu ringard. L’individualisme règne. Idem pour l’obsession du déficit zéro. Depuis deux décennies, la politique comptable a remplacé les débats d’idées. On ne cherche plus des gouvernants. On veut des gestionnaires.

Le souverainisme n’est plus qu’un lointain souvenir. Pas étonnant. Une génération entière a grandi dans un vide post-référendaire sidéral. Un grand trou noir créé par le silence combiné du PLQ et du PQ sur la question nationale.

L’école ? Silence radio sur la vampirisation du système public par le privé grassement subventionné. Ce dernier profite trop bien aux élites et à la classe moyenne dite supérieure – un beau bassin de votes. Le Conseil supérieur de l’éducation sonne pourtant l’alarme : notre système scolaire est devenu le plus inégalitaire au Canada. Mais qui veut l’entendre ?

Le gouvernement « parque » les vieux et les handicapés sans se soucier de leur qualité de vie. Et l’environnement ? Les pauvres ministres qui en ont la charge sont réduits par leur premier ministre au rang peu enviable de plantes vertes.

Le plus gênant est ceci. Au pouvoir depuis 15 ans presque sans arrêt, le gouvernement de l’austérité, craignant de perdre l’élection, fait maintenant semblant de s’intéresser à l’éducation et la santé. Et après, on dira des citoyens que ce sont eux, les cyniques...

D’où l’élément le plus bizarroïde de la campagne : un parti politique osant demander l’inconcevable aux Québécois. Soit un cinquième mandat au pouvoir en l’espace de 15 ans. Rien de moins. Maurice Duplessis, sortez de ce corps.

Le danger qu’une telle perspective pose à la démocratie québécoise est pourtant évident. Pour n’importe quel parti, c’est beaucoup trop de pouvoir pendant beaucoup trop longtemps.