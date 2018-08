LATOUR, Jacqueline



À Sainte-Thérèse, le 26 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Jacqueline Latour, épouse de feu Jean-Guy Bélair.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Jean-Claude, Normand (Christine), Lyne (Vincent), son frère et ses soeurs, son beau-frère et sa belle-soeur, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.