France : la confiance en Macron à son plus bas, selon un sondage

La cote de confiance du président français Emmanuel Macron a chuté de six points en août et atteint son plus bas niveau depuis qu’il a pris ses fonctions en mai 2017, selon un baromètre mensuel d’Harris interactive diffusé vendredi.

La cote du chef du gouvernement Edouard Philippe a quant à elle baissé de huit points en août.

Ce sondage, réalisé de mardi à jeudi après la démission du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, confirme une popularité en berne constatée dans les sondages des derniers jours.

Avec 36% d’opinions positives, le chef de l’État perd six points en août. En juillet, il avait regagné cinq points, après avoir déjà connu une forte dégringolade de sept points en juin.

Nicolas Hulot devient lui la personnalité politique en laquelle les Français ont le plus confiance avec 47% d’opinions favorables (+5).

Edouard Philippe voit aussi la confiance à son égard s’effriter et baisse de huit points, à 34%.

L’enquête a été réalisée en ligne du 28 au 30 août auprès de 977 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d’erreur est de 1,4 à 3,1 points.