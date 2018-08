Gestion de l’offre: «on va se battre», dit Legault

SAGUENAY | Tous les partis de l’Assemblée nationale «vont se battre» pour préserver la gestion de l’offre, a assuré François Legault vendredi lors d’une rencontre téléphonique avec l’Union des producteurs agricoles.

«Tu peux compter sur moi Marcel [Groleau, président de l’UPA]. Je veux que tu saches qu’on va se battre», a lancé le chef caquiste lors d’une réunion téléphonique avec M. Groleau. M. Legault n’est pas présent avec les autres chefs à Longueuil, car il faisait campagne à Saguenay et ne pouvait s’y rendre à temps.

«C’est une journée importante aujourd’hui et c’est important que tout le monde parle ensemble et qu’il ne se fasse pas de politique. Il y a un appui unanime. Il faut que Justin Trudeau comprenne ça. On espère que d’ici minuit on aura une bonne nouvelle», a dit M. Legault. «Ce n’est pas une journée ou il faut faire de la politique. On est unanime à l’Assemblée nationale pour dire qu’il faut défendre la gestion de l’offre», a-t-il ajouté.

«Je comprends que dans le cadre de la campagne que vous ne puissiez pas être ici aujourd’hui, et j’apprécie beaucoup que vous preniez la peine de prendre une pause», a rétorqué M. Groleau.

Des représentants de l’industrie laitière comme Daniel Gobeil, président de la fédération des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, étaient aussi présents à la rencontre.