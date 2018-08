Hydro-Québec menace deux lacs des Laurentides

Hydro-Québec a provoqué six coulées de boue illégales depuis le début de l’été dans deux lacs de Saint-Adolphe-d’Howard, menaçant la survie de ces plans d’eau entourés de villégiateurs.

« On avait des lacs clairs, et là, on a des lacs opaques chaque fois qu’il y a une grosse pluie », se désole la porte-parole de la Ville de Saint-Adolphe-d’Howard, Nathalie Deblois.