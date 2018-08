Ils tiennent la promesse faite à leur défunt collègue

Trois policiers du Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) ont accompagné les deux jeunes fils de leur ami et collègue, emporté par le cancer en 2014, à leur toute première journée d’école.

Tristan et William n’avaient qu’un an et demi lorsque leur père, le sergent-détective Sébastien Glaude, est décédé d’un cancer des os. Le policier de 33 ans, que ses collègues surnommaient « superman », avait alors fait part de ses dernières volontés à ses amis et coéquipiers avant de s’éteindre.

« Sébastien voulait qu’on se souvienne de lui, et, plus que tout, voulait que ses fils se souviennent de leur père policier, raconte le sergent-détective Yannick Bissonnette. Il nous a alors fait promettre d’aller reconduire ses enfants à leur première journée d’école, lorsqu’ils auraient l’âge ».

C’est ainsi que quatre ans plus tard, le jour de la rentrée scolaire, Yannick Bissonnette, Dominic Ahier et Philippe Tessier se sont présentés avec leurs véhicules des forces de l’ordre au domicile de la conjointe de feu Sébastien Glaude afin de venir chercher les deux jumeaux non-identiques, désormais âgés de 5 ans.

Une rentrée remarquée

Les garçons sont donc arrivés à l’école en grande pompe, à leur plus grand bonheur. « Ils étaient tous deux très excités ; ce n’est pas tous les jours que l’on arrive à l’école en voiture de police, alors ils bombaient leurs petits torses », décrit le Yannick Bissonnette.

Pour les trois amis du défunt, il s’agissait d’un moment à la signification très particulière. « C’est un événement très émouvant mais également très positif, ajoute le sergent-détective de 45 ans au nom de ses collègues. On espère qu’il nous regarde de là-haut en ce moment ».

Ces derniers arborent d’ailleurs tous trois un tatouage du « S » de superman accompagné du nombre 11572, le matricule de leur compagnon décédé, sur leur avant-bras. Une épinglette similaire se retrouvait également accrochée à leur uniforme pour l’événement.