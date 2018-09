Je sors, je reste

Coup de coeur

Livre

Le goût du Goncourt de Luc Mercure

Qui n’a jamais ardemment souhaité une rencontre avec son idole au cours de sa jeunesse? L’auteur Luc Mercure nous raconte comment il a rencontré l’auteur français Yves Navarre, un homme qu’il admirait au plus haut point. Il s’est même retrouvé à être hébergé chez son idole. Chanceux? Il y a parfois des aspects de la personnalité de nos idoles qu’on ignore et qu’on aurait préféré ne pas savoir. Ce livre présente de vrais faits vécus racontés du point de vue du jeune Luc puis du Luc maintenant adulte. Un récit touchant qui porte à réfléchir.Sorti en librairie le 29 août

Je sors

Cinéma

Le nid

Ce film de David Paradis met en vedette Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais. Le duo incarne un couple à l’agonie. Pour sauver sa relation amoureuse, le jeune homme, comédien, accepte de se livrer à une expérience dirigée par sa conjointe. Cela le mènera au plus profond de lui-même et ce n’est pas toujours rose.

Sorti le 31 août

Musique

Lancement de Matt Lang

Le chanteur de new country originaire de Maniwaki en Outaouais présentera son nouvel album qu’il a enregistré à Nashville. Matt Lang sera accompagné de sept musiciens pour présenter son nouvel opus aux Montréalais. L’opus aux sonorités accrocheuses sera vendu en magasin dès le 7 septembre.

Ce soir à 18h au Cabaret La Tulipe, 4530 avenue Papineau

Théâtre

Les barbelés

Cette pièce écrite par Annick Lefebvre a été chaudement accueillie par le public français, alors que l’œuvre a été présentée à Paris par l’invitation de Wajdi Mouawad. Marie-Ève Milot est seule sur scène. Sa vie est sur le point de s’éteindre et le désir de parler, de s’exprimer, de dire tout ce qu’elle garder en dedans. Il s’agit d’une pièce coup-de-poing qui fait réfléchir sur le thème de la liberté.

Ce soir à 19h au Théâtre de Quat’Sous, 100 avenue des Pins Est

Musique

René Lussier Quintette

René Lussier, Luzio Altobelli, Julie Houle, Robbie Kuster et Martin Maderspach se sont réunis pour le Festival international de Jazz de Montréal cet été et feront un autre concert ce soir dans la métropole. Le quintette mené par le compositeur René Lussier profite de ce spectacle pour lancer son album.

Ce soir à 20h au Cheval Blanc, 809 rue Ontario Est

Musique

Concert bénéfice pour le Camp LIFT

Une belle brochette d’artistes se réuniront ce soir pour offrir un concert-bénéfice au profit du Camp LIFT, un organisme à but non lucratif qui souhaite aider les jeunes à persévérer dans leurs études en offrant des ateliers sur les saines habitudes de vie. Amélie B. Simard, David Latulippe, Matthieu Lévesque et PO Beaudoin seront entre autres de la partie.

Ce soir à 18h au Théâtre Fairmount, 5240 avenue du Parc

Je reste

Livre

Démantèlement tranquille

En ce début de campagne électorale au Québec ce livre sous la direction de Steve E. Fortin amènera certaines réflexions sur la politique québécoise. Dix-sept personnalités ont participé à cet ouvrage donnant chacun son point de vue sur différents enjeux sociaux, dont Marie-France Bazzo, Simon-Pierre Savard Tremblay et Luc De Larochellière.

Sorti en librairie le 24 août

Télé

Classe à part

Cette série documentaire suite pendant une année scolaire six jeunes nouveaux arrivants dans leur classe d’accueil à Montréal. Le public pourra ainsi faire une incursion dans ces classes qui permette aux jeunes d’apprendre le français afin de pouvoir poursuivre leurs études dans le système scolaire québécois. On y découvrira tous les obstacles auxquels ils se butent, afin d’arriver à s’intégrer.

Ce soir a 19h30 sur les ondes de TV5

Album

Le désordre pour le style de Babylones

Le duo montréalais Babylones présente son tout premier album complet intitulé Le désordre pour le style. Cet opus montre des sonorités rock psychédéliques avec une ambiance planante. Le duo composé de Charles Blondeau et Benoît Philie s’est fait découvrir aux Francouvertes en 2013. La formation sera à Montréal pour un lancement officiel au Ministère le 11 septembre prochain.

Sorti le 31 août