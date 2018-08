Jour J – 31 : Le facteur humain

Pendant cette première semaine de campagne électorale, on a beaucoup parlé des annonces, des promesses et de l’organisation nécessaire pour viser la victoire.

Ce dont on a moins parlé, c’est la variable la plus volatile dans une campagne : le facteur humain.

Contrôler l’incontrôlable

Après 7 journées de campagne, tous les partis en ont vu de toutes les couleurs. D’abord l’affaire Ouimet chez les libéraux, ensuite l’affaire Bourdon.

Chez les caquistes, la semaine a été particulièrement dévastatrice avec le départ de Stéphane LeBouyonnec et la nouvelle à propos d’un prêt personnel consenti par le maire de L’Ancienne-Lorette au député Éric Caire.

Chez le Parti conservateur québécois, c’est le candidat Philippe Laplante qui a été forcé de démissionner après avoir produit une savoureuse vidéo à propos du prix de l’essence, vidéo qui a attiré l’attention sur lui et mis en lumière ses publications Facebook ignobles.

Chez Québec solidaire, on a vu Manon Massé causer l’émoi en disant qu’elle croyait que le Québec est une province bilingue puisque le Canada possède deux langues officielles.

Enfin, au Parti québécois, il y a eu l’affaire Muguette Paillé, l’affaire Pierre Marcotte et, pour la seconde fois, l’affaire Michelle Blanc.

Le point commun de toutes histoires? Les individus qui en sont les protagonistes.

En effet, la portion la plus difficile à prévoir et à contrôler dans une campagne électorale, c’est l’influence que peut avoir chacun des candidats sur l’image du parti.

Pardonner, justifier, condamner ou s’enfoncer

Quand on assiste à un dérapage, les solutions sont assez réduites.

Pardonner : Un candidat fait une bourde, son chef passe l’éponge en expliquant qu’il lui pardonne. Si l’affaire « meurt » avec la fin du jour, on s’en sort plutôt bien.

Justifier : Dans ce cas, non seulement le chef et les collègues passent outre l’erreur d’un candidat, mais en plus on justifie le comportement avec une série d’excuses et d’explications. En fait, on vient légitimer l’affaire. Si les explications sont acceptées par le grand public, on passe au prochain appel.

Condamner : Quand une erreur est inacceptable aux yeux du chef, celui-ci condamne le fautif et peut même aller jusqu’à l’exclure, rayant ainsi le problème de son cahier pour continuer son chemin avec une casserole de moins à la cheville.

S’enfoncer : Cette solution est malheureusement fréquente, même si personne ne la choisit consciemment. Pour l’obtenir, on doit combiner les solutions précédentes dans des proportions variables.

Par exemple, un chef peut choisir de pardonner les gestes douteux d’un candidat et ensuite essayer de les expliquer, même s’ils sont injustifiables. Ce faisant, le chef de parti cautionne les propos et les actes de son candidat et tente d’en minimiser la gravité.

En agissant ainsi, le chef s’enfonce, enfonçant son parti avec lui, simplement parce qu’il manque d’une qualité essentielle pour gagner: le discernement. C’est cette qualité qui permet de distinguer ce qui est acceptable et pardonnable de ce qui ne l’est pas.

Dans cette première semaine de campagne, on a vu des exemples de chacun de ces comportements. Il nous reste à voir lesquels vont influencer les électeurs le 1er octobre au soir.