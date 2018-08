La CAQ s’engage à étendre partout l’accès à internet haute vitesse

SAGUENAY | Près de 400 millions $ seront consacrés par la Coalition avenir Québec pour que toutes les régions de la province bénéficient d'une couverture internet haute vitesse ainsi que d’une couverture cellulaire large bande.

Le chef caquiste François Legault a dévoilé cet engagement électoral vendredi, à Saguenay. Les sommes seront débloquées sur quatre ans. «Ce qu’on vous annonce aujourd’hui, c’est internet partout, mais c’est plus que ça, a-t-il dit dans un communiqué. C’est une meilleure compétitivité pour nos entreprises et nos travailleurs autonomes. C’est une meilleure qualité de vie et plus de sécurité pour les familles.»

Selon la CAQ, 240 000 foyers au Québec sont privés d’un accès à internet de qualité et dans de nombreuses régions, la couverture cellulaire est limitée.

Au passage, il a sévèrement critiqué le bilan des libéraux, parlant d’un «manque d’ambition des libéraux pour les régions».

«Au siècle dernier, il fallait amener l’électricité partout. Aujourd’hui, c’est internet. C’est une urgence de le faire. C’est une obligation», a ajouté François Legault.