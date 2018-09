La facture pourrait être salée pour la Ville de Lévis

Outre les honoraires d’avocats, la Loi sur les normes du travail prévoit un éventail de sanctions pour tout employeur fautif. Le TAT a le pouvoir d’ordonner la réintégration d’un salarié, mais il peut aussi obliger l’employeur à verser des indemnités pour le « salaire perdu », et même des dommages punitifs et moraux.

Rappelons que 11 sources ont confié au Journal avoir été victimes ou témoins de comportements déplacés, de gestes violents et de colères répétitives de l’élu au fil des ans. Trois présumées victimes de harcèlement ont officiellement porté plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

« La majorité des plaintes de harcèlement psychologique ne donne toutefois pas de résultats. Il y a très peu de risques de conséquences, sinon à la réputation », relativise Danielle Pilette, spécialiste en gestion municipale à l’UQAM. Entre 2004 et 2014, moins de 7 % des quelque 24 000 plaintes logées au Québec ont abouti au tribunal. La majorité d’entre elles se sont ensuite soldées par une entente à l’amiable.

Et les sanctions, lorsqu’il y en a, manquent de mordant selon le professeur Angelo Soares à l’UQAM, un des membres fondateurs de l’Association internationale sur le harcèlement psychologique au travail.

« Je crois qu’il y a un cas où il y a eu 70 000 $ qui ont dû être versés à la personne. C’est une des plus élevées. Il y a beaucoup de décisions à 500 $. C’est insultant pour tout le monde et pour la personne qui vit du harcèlement parce qu’on ne peut pas chiffrer la souffrance qu’elle vit, les conséquences pour sa famille, sa carrière et sa santé. »