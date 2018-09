Le Gala de P.K. récolte 400 000$

Le Gala Playground, édition Carnaval, organisé jeudi soir par la Fondation P.K. Subban a permis de recueillir près de 400 000 $ au profit de l’Hôpital de Montréal pour enfants. C’est sur le thème des Caraïbes que s’est tenue cette grandiose soirée organisée par Nadia Saputo.

Au fait, connaissez-vous plusieurs joueurs de hockey d’une autre équipe que celle du Canadien qui pourraient tenir un gala d’une aussi grande envergure à Montréal ? Il n’y a que l’unique P.K. qui peut réaliser un pareil tour de force.

Deux ans après son départ de sa ville chérie, P.K. continue d’exercer un fort magnétisme dans la communauté. Pas étonnant qu’il ait réussi à attirer 350 personnes vendredi soir au Quai Alexandria pour ce Gala Playground dont le coût du billet était de 1000 $.

Les invités en ont eu plein la vue tout au long de cette soirée fertile en émotions. L’encan populaire a retenu l’attention avec des items intéressants comme un voyage au U.S. Open de Tennis, sans oublier un séjour à Las Vegas pour un match de hockey et non pas un spectacle du Cirque du Soleil. Pour les partisans de P.K., il y avait un voyage à Nashville pour assister à la partie entre les Predators et le Canadien.

Un danseur

Toujours aussi spectaculaire et flamboyant, P.K. en a mis plein la vue avec sa prestation avec la troupe de danseurs caribéens. Sa souplesse, son énergie et son intensité nous rappelaient son talent de hockeyeur qu’on voyait sur la patinoire du Centre Bell. Avec un brin d’humour, il a déclaré : « J’ai dansé plus souvent que j’ai joué au hockey lors de mon séjour à Montréal. »

Dans cette soirée remplie d’amour à l’endroit des jeunes patients de l’Hôpital de Montréal pour enfants, P.K. a manifesté une belle marque d’affection quand il a invité une grande dame à ce Gala. Il était fier de renouer avec Élise Béliveau, la conjointe du légendaire capitaine Jean.

