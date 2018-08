Le look «edgy» de Marie-Mai sur Instagram fait jaser

Marie-Mai a décidément un vent de fraîcheur qui souffle sur elle depuis qu'elle a annoncé son grand retour musical!

La chanteuse adore expérimenter avec de nouveaux vêtements, comme en témoigne une récente photo Instagram où on peut la voir arborer en ensemble deux-pièces Off-White et un blazer jaune, qui lui donne un look «edgy» à tout casser.

Les commentaires sont nombreux sous la photo qui fait jaser et les gens sont unanimes : la maman de Gigi est absolument «flawless»!

«On est jalouses à la maison», a indiqué Mitsou sous la publication partagée par David Damours, le coiffeur et ami de Marie-Mai.

«Cette femme a eu un enfant???», commente la comédienne Julie Ringuette, visiblement impressionnée.

Celle qui a été coach à La Voix Junior semble également éprouver un malin plaisir à oser côté coiffures ces temps-ci. Elle a dernièrement arboré une queue de cheval haute digne d’Ariana Grande qui lui allait à ravir.

Plus récemment, Marie-Mai a opté pour la «couette» basse agrémentée d’une quantité importante de (très longues) rallonges capillaires.

On adore quand elle ose!

