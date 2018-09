Le plus vaste rassemblement du genre jamais organisé au Québec

SAINT-MARCEL-DE- RICHELIEU | Pilotes, propriétaires de pistes de course et amateurs vont converger vers Québec lundi pour participer, selon l’organisateur Martin D’Anjou, au plus grand rassemblement jamais organisé dans l’histoire du sport motorisé au Québec.

Sur le thème « Sauvons notre passion », les manifestants ont choisi le Parlement de la Vieille Capitale pour faire valoir leur droit à un moment où la pratique de leur sport est sérieusement menacée par des règlements antibruit imposés par bon nombre de municipalités au Québec.

« Nous avons la passion de la course, comme d’autres ont la passion pour le théâtre ou le hockey, de dire le président des Entreprises Festidrag.tv. Nous souhaitons défendre notre industrie, qui est bien plus que le bruit et la pollution.

« Nous sommes générateurs de milliers d’emplois qui sont aujourd’hui très précaires. Ces lois vont tuer notre sport, affirme D’Anjou. On sait que l’électrification des transports va bouleverser nos habitudes à l’avenir. Mais nous ne sommes pas encore rendus là. »

Sensibiliser les politiciens

Réunir les divers intervenants de la course automobile devant l’édifice de l’Assemblée nationale est plus que symbolique.

« L’économie est un enjeu majeur en cette période de campagne électorale, avance D’Anjou. C’est un moment propice pour faire valoir nos droits. »

Plusieurs complexes luttent pour leur survie, dont Saint-Tite, Sainte-Croix-de-Lotbinière, Pont-Rouge, Sanair et Granby, notamment. Le rassemblement pacifiste s’amorcera vers midi, lundi.

L’appui de personnalités

Bon nombre de personnalités du sport motorisé ont tenu à appuyer la démarche de Martin D’Anjou au cours des derniers jours par leur intervention sous forme de vidéo sur Facebook.

Du nombre, on compte Bertrand Godin, récent vainqueur au GP de Trois-Rivières, Patrick Carpentier, Alex Tagliani, les frères Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin, Andrew Ranger ainsi que l’ex-défenseur du Canadien Patrice Brisebois.