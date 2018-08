Le Voyage des Îles : découvrir le parc Jean-Drapeau autrement

Au-delà de son casino, de sa biosphère et de ses sites pour les festivals, le parc Jean-Drapeau accueille plusieurs lieux méconnus, et invite ce week-end les Montréalais à découvrir la zone du Phare avec le projet le Voyage des Îles.

Du vendredi 31 août au lundi 3 septembre, le public est donc invité à faire un tour aux Jardins des Floralies, une zone cachée entourée de lagunes située dans le secteur du Phare sur l’île Notre-Dame, à l’intérieur de la boucle du circuit Gilles-Villeneuve.

«C’est assez pittoresque comme espace», a souligné Alex Morrier, chargé de projet pour La Pépinière. L’organisme activera ce week-end le site à l’aide de son «Village nomade», trois roulottes mobiles conçues pour animer des espaces de façon temporaire.

La première caravane offre un service de nourriture et de boisson, la deuxième une aire de jeu pour enfants avec carré de sable, et la troisième est une scène qui peut se transformer en aire de détente.

Pour l’occasion, une soirée DJ sera organisée le vendredi de 17 h à 21 h, tout comme les samedi et dimanche soirs avec des sessions acoustiques en journée. La location d’embarcations nautiques sera aussi possible du samedi au lundi. La machine à expériences la Fabrique à Nuages offrira aussi une performance pour les plus jeunes samedi.

Des lieux sous-exploités

Cette animation temporaire gratuite s’inscrit dans le cadre du projet le Voyage des Îles, développé cette année par le parc Jean-Drapeau en collaboration avec La Pépinière et Loto-Québec.

L’initiative souhaite inciter les visiteurs à s’approprier des lieux encore sous-exploités de l’île Notre-Dame ou Sainte-Hélène, le temps d’un week-end.

«Le but étant de faire circuler les gens dans divers secteurs du parc afin de leur faire découvrir des endroits qu’ils n’auraient pas nécessairement découverts par eux-mêmes, mais qui offrent une expérience des plus agréables», a expliqué la conseillère en relations de presse pour le parc Jean-Drapeau, Véronique Caissie.

Deux autres lieux ont déjà été activés au mois d’août, soit le site du débarcadère de la navette fluviale, et celui de la Tour de Lévis.

La Tour de Lévis, située au sommet du mont Boullé sur l’île Sainte-Hélène, était d’ailleurs pour la première fois ouverte au public de façon régulière cet été, et sera accessible tous les week-ends jusqu’au 28 octobre.

«Dans la mesure où ce sont des lieux cachés, on est vraiment satisfaits de l’achalande», a indiqué Alex Morrier, précisant qu’entre 200 et 400 personnes par jour se sont déplacées sur les deux sites qui ont déjà été animés.