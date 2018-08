Les 6 couleurs de cheveux que vous verrez PARTOUT cet automne

En vue de la nouvelle saison qui s'amorcera dans moins d'un mois, le coloriste des vedettes québécoises, Maxime Gourgues, nous dévoile les 6 colos tendance qu'on devrait tous adopter pour l'automne.

Une publication partagée par Marilou Bélanger (@mariloublg) le 29 Juin 2018 à 12 :53 PDT

Maxime note que de plus en plus de mannequins, célébrités et influenceuses optent pour des tons plus chauds et des nuances non conventionnelles.

Il nous partage donc les 6 tendances à ne surtout pas manquer cet automne:

1. Lilas iridescent

Une publication partagée par Max Gourgues (@maxgourgues) le 15 Août 2018 à 2 :06 PDT

Pour celles qui veulent rendre leur blond unique, le lilas iridescent est l'option idéale. Il apporte de l'éclat et, notre partie préférée, une fois délavé, il nous laisse avec un superbe blond froid. Peu d'entretien, ça nous parle!

2. Ombré blond mielleux

Une publication partagée par Ludivine Reding🎈 (@ludivinereding) le 9 Août 2018 à 2 :20 PDT

Vous ne pouvez pas vous tromper en utilisant cette technique sans entretien qui illumine le teint. Maxime nous donne un truc très important: «Demandez à votre coloriste de faire un rappel de la coloration de vos pointes au contour de votre visage pour un effet contouring!»

3. Cuivré intense

Une publication partagée par Marie-Christine Labonté ▫️ (@mariechristinelab) le 16 Juil. 2018 à 2 :25 PDT

L'automne 2018 sera la saison des rousses! On opte pour une version un peu plus chaude de différentes intensités, comme le champagne, corail, roux intense ou carrément rouge.

4. Blond vanille

Une publication partagée par Max Gourgues (@maxgourgues) le 7 Août 2018 à 2 :33 PDT

Cette colo est un indémodable depuis des années selon Maxime. Pour ses clientes châtaines qui rêvent d’être blonde naturelle, il opte pour une tête de mèches complète pour créer l'illusion parfaite. Ensuite, il dépose le blond vanille, un parfait mélange entre le cendré et le doré.

5. Bronde

Une publication partagée par Max Gourgues (@maxgourgues) le 29 Août 2018 à 2 :53 PDT

Le bronde est la couleur de cheveux coup de coeur du coloriste pour l’automne. Un contour plus clair et une tête complète de mèches foncées pour redonner de la richesse et la dimension à notre coloration délavée de l’été. Bronde est le nouveau blond, selon lui!

6. Rose gold

Une publication partagée par Max Gourgues (@maxgourgues) le 28 Mars 2018 à 1 :49 PDT

Très populaire durant la saison estivale, le rose gold est définitivement là pour rester, et ce, même cet automne! C’est la tendance préférée de toutes celles qui décident d’essayer une nuance pastel. Elle est très délicate et très girly, vous ne regretterez pas de l’essayer!

Pour finir, Maxime nous rappelle que la clé pour entretenir au max sa colo est de se munir d'un shampooing de qualité qui préserve la couleur et d'essayer de laisser nos outils chauffants de côté.

À go, on change de tête!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!