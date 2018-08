Les Québécois préfèrent la NFL

Le piètre rendement des Alouettes de Montréal au cours des dernières années n’aide certainement pas la cause : les Québécois montrent une nette préférence pour la NFL face à la Ligue canadienne de football.

Cette constatation fait suite à un sondage mené au Canada par l’Institut Angus Reid.

Selon les données fournies, 51% des Québécois favorisent la NFL, 32% se rangent derrière la LCF tandis que les autres répondants n’ont aucune préférence.

Au contraire, les amateurs de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et des provinces de l’Atlantique préfèrent tous la LCF. Les résultats en Saskatchewan sont particulièrement éloquents tandis que 82% des gens aiment mieux la Ligue canadienne. Les Roughriders constituent définitivement une équipe chérie par la population.

À part le Québec, seul l’Ontario porte davantage la NFL dans son coeur. À savoir si la LCF est plus excitante aujourd’hui qu’il y a cinq ans, seulement 17% des Québécois ont répondu par l’affirmative. À titre comparatif, 42% des Ontariens ont néanmoins noté une amélioration du spectacle.

Le «clash» des générations

Sans grande surprise, il est à noter que les jeunes Canadiens préfèrent la NFL à la Ligue canadienne. Chez les 18-34 ans, 53% ont accordé leur vote à la NFL, 31% à la LCF et 16% n’ont aucune préférence. Les hommes de 55 ans et plus aiment toutefois davantage la LCF.

Toujours pour l’ensemble du Canada, 55% des répondants ont dit aimer davantage regarder le Super Bowl que la finale de la Coupe Grey.