McCain, un héros? Mon œil

John McCain, « héros » de guerre au Vietnam

C’est insupportable comment les médias essaient de nous convaincre que le sénateur républicain John McCain était un héros de guerre, lui qui a combattu au Vietnam contre les méchants communistes. Oui, il a été fait prisonnier et il a été torturé. Allô guerre, moi j’assimile ça à une autre invasion américaine afin d’asseoir leur hégémonie économique et militaire partout dans le monde. On passe par contre sous silence les millions de Vietnamiens emprisonnés, torturés et assassinés par les « bons » américains, comme ils l’ont fait en Irak : « 40 ans plus tard. Le Vietnam dénonce les “crimes” des États-Unis » (Le Devoir, 1er mai 2015).

Et que dites-vous de celle-là : « Vietnam : l’agent orange américain agit encore après 30 ans » (Agence France-Presse, 12 mars 2005). Au premier paragraphe de l’article, il est écrit ceci : « Trente ans après la fin de la guerre du Vietnam, les herbicides à forte teneur en dioxine [une des armes chimiques utilisées par les States] déversés par l’armée américaine [dont McCain faisait partie] continuent de nuire [de tuer quoi] à la santé des Vietnamiens. Entre 1961 et 1971, l’armée américaine a répandu plus de 100 000 tonnes de produits toxiques faisant de ce conflit la plus grande guerre chimique que le monde ait connue ». McCain, c’est pour moi le contraire d’un patriote. Ou un patriote pas très humaniste, prêt à tout faire pour que son pays continue à imposer ses diktats partout dans le monde. Tellement risible la chronique de François Brousseau de Radio-Canada, qui honni tout ce qui est à gauche, parue dans Le Devoir du 27 août 2018 sous le titre de : « John McCain, un symbole ». Si ce n’était que de Brousseau, il faudrait, dès aujourd’hui, canoniser John McCain. Ce n’est pas parce que John McCain a critiqué, sur certains points seulement Donald Trump qu’il faut en faire un modèle de vertu. Bien d’autres républicains critiquent aussi Trump, mais lui sont toujours fidèles dans la majorité de ses folies.

C’est drôle, mais on n’a jamais entendu McCain critiquer la politique fiscale de Donald Trump, qui a baissé l’impôt des nantis et des compagnies. Jamais il ne s’est opposé aux coupures draconiennes de Trump infligées aux plus démunis et aux services sociaux et publics. Et quant au déménagement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem; aux nombreuses tueries aux États-Unis et au port d’armes; à la question de la peine de mort; aux écarts grandissants de richesse, etc. Où était la voix forte du héros McCain? Un peu plus et on va dire qu’il se comparait à Bernie Sanders.

Sarah Palin comme colistières de McCain

J’ai de sérieux doutes sur la bonté d’un homme qui, en 2008, se présentant contre Barack Obama aux élections présidentielles (qu’il a heureusement perdues), avait choisi rien de moins que la figure de proue du Tea Party (extrême droite), madame Palin, une personne très érudite qui avait affirmé le plus sérieusement du monde que l’Afrique était un pays; qui était incapable de nommer les trois pays membres de l’Accord de libre-échange nord-américain et ce qu’elle connaissait de la Russie était qu’elle était située géographiquement à côté de son État américain qu’est l’Alaska. Et vous essayez de me convaincre que moi aussi je dois rentrer dans le rang des éloges proclamés à John McCain? Non merci pour moi. C’est bien elle aussi, entre autres inepties, qui avait qualifié la guerre en Irak [il faut plutôt parler, comme au Vietnam, d’une « invasion »] d’œuvre de Dieu. Rien de moins. Tiens, une dernière juste pour vous sur l’amie de John McCain : « Sarah Palin compare [Marion] Le Pen à Jeanne D’Arc » (Le Journal de Montréal, 15 décembre 2015). Comparer Le Pen à Jeanne D’Arc, cette dernière doit bien se retourner dans sa tombe. Et que connaît vraiment Sarah Palin sur la vie de Jeanne D’Arc? Ah oui, bien évidemment, Sarah a appuyé Donald Trump et elle faisait l’éloge de Stephen Harper pour son appui exemplaire à Israël, comme Trump d’ailleurs.

Et j’oubliais, la dame Palin est énergiquement hostile à l’avortement, fait partie de l’organisme de bienfaisance qu’est la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby américain des armes à feu, et est depuis toujours une ardente défenseuse de l’ouverture de la réserve naturelle arctique en Alaska à l’exploration pétrolière, d’où sa devise qu’elle aimait répéter souvent : « Drill baby drill ». Pour vous, un homme qui la choisit comme colistière d’un grand pays comme les États-Unis, ça vous fait penser à quoi? « La colistière est une conservatrice pure et dure » (Le Journal de Montréal, 30 août 2008).

McCain l’humaniste évangélique

Et François Brousseau du Devoir et de Radio-Canada qui, dans son éloge sur McCain publié le 27 août, qualifie ce politicien américain d’homme sincère et transparent. Son amour des « héros » à la grosse droite le fait tituber.

Alors donc, quel était le grand vœu de l’homme sincère et transparent? L’humaniste voulait simplement ceci en conformité avec la volonté de Dieu : « McCain souhaite la mort prochaine de Castro » (La Presse, 23 février 2008). Et aussi, il a appelé au bombardement de l’Iran et à la destruction de la Corée du Nord (La Presse, 8 octobre 2008). Il avait beau critiquer Donald Trump, les deux sbires avaient en commun plusieurs points.

Un autre homme du peuple comme Donald : « Les propriétés de John McCain font jaser. Le candidat républicain ignore [aussi menteur que l’autre] combien de résidences il possède » (Le Devoir, 22 août 2008). Vraiment, il adorait le luxe : « Après ses sept maisons [c’est pas beaucoup], McCain raillé sur ses 13 autos » (Le Journal de Montréal, 23 septembre 2008). Monsieur n’aimait pas le vélo et le transport en commun. Il laissait ça à « son » peuple.

McCain favorable à l’invasion en Irak

Tiens, après le Vietnam et ben d’autres endroits (histoire des interventions militaires américaines. La Presse, 22 mars 2003), la suite logique pour faire régner l’ordre dans le monde était pour l’Oncle Sam d’envahir l’Irak en mentant gros comme le bras. Et John était en faveur de cette barbarie qui a tué gratuitement des millions d’Irakiens, dont au moins 500 000 bébés : « Les 935 mensonges de l’administration Bush sur l’Irak » (La Presse, 24 janvier 2008). Comme le disait son confrère Milt Romney, lui aussi républicain malheureux aux élections présidentielles : « Dieu a créé les États-Unis pour qu’ils dominent le monde » (La Presse, 8 octobre 2011). Rien que ça! Si Dieu le dit, c’est que ça doit être vrai? Et découlant de ça, le Bon Dieu a créé les autres pays pour qu’ils se soumettent. Avec Wawanesa, pardon avec les States, on est entre de bonnes mains. Ça peut que faire du bien à tout le monde. Je tressaille de joie.

Ah oui, juste comme ça, une autre pour vous : « Irak : la torture pire que sous Saddam Hussein, selon l’ONU » (La presse, 22 septembre 2006). Bah, faites pas vos saintes nitouches, les experts américains l’ont dit : « Torturer n’est pas un mal » (Le devoir, 9 juin 2004). Ça fait juste du bien que je vous dis. Ça nous ramène sur le bon chemin. Et pis, comme les States ont toujours raison : « La définition de la torture diffère de celle des pays civilisés. Un juge de la Haute cour de Londres » (Le Journal de Montréal, 17 février 2006). En passant, je n’ai pas souvent entendu John McCain plaider contre la torture incessante pratiquée par son pays sur des gens emprisonnés sans aucun procès à Guantanamo à Cuba. Et je n’ai jamais entendu le « saint » homme dire qu’il faudrait fermer ce centre de torture, rendre Guantanamo à Cuba et lever l’odieux embargo contre ce pays condamné par tous les pays du monde sauf les États-Unis et Israël, son faire-part.

Comme Trump, il était climatosceptique

Vous voyez mes amis, les deux hommes se ressemblaient à plusieurs égards. Comme Trump, John McCain prétendait que le réchauffement climatique n’était qu’un « canular » : « Trump ne croit pas au changement climatique » (Le Journal de Montréal, 25 septembre 2015). Bon, finies les plaisanteries. C’est la rentrée scolaire, et j’ai une question pour vous fidèles lecteurs et lectrices : qu’avaient en commun Donald Trump, John McCain, Don Cherry et Maxime Bernier? Facile, lisez ceci : « Don Cherry tourne en dérision ceux qui croient aux changements climatiques » et « Maxime Bernier met en doute le réchauffement climatique » (Le Journal de Montréal, 4 février 2018 et Le Devoir, 16 mars 2010).

Si vous voyez toujours en John McCain un homme bien aux principes moraux très élevés, c’est votre problème. Moi je ne supporte pas. Et les éloges qui continuent à affluer : « John McCain, c’est un exemple de civilité qui disparaît » et « John McCain, un homme inspirant » (Le Journal de Montréal et Le Devoir 28 août 2018). Alors John McCain un héros, vraiment?