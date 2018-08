Message à une épouse insistante

« Madame G.P. qui demandiez à Louise pourquoi votre mari rendu à 70 ans ne souhaitait pas cesser de travailler pour vous accompagner dans votre retraite, vous êtes-vous déjà regardée en face ? Ma femme, dont je suis séparé au moment d’écrire ces lignes, insistait-elle aussi pour que je prenne la mienne. Mais je savais que 24 h sur 24 avec un pitbull qui me surveille, je ne tougherais pas ça longtemps. Eh bien voyez-vous, deux ans plus tard, seul dans mon petit logement, je suis heureux. Mes enfants me visitent régulièrement et il leur est interdit de parler contre leur mère, qui joue la même game que vous. » Maudite bonne question, Louise, que celle qui clôt votre évaluation de son cas : « Se pourrait-il que votre mari craigne votre autoritarisme au quotidien ? »

Un homme moins riche mais serein

J’allais à la pêche avec ma question tout en espérant qu’elle s’avère inutile. Si vous visez juste avec votre témoignage, le message n’en sera que plus clair pour elle.