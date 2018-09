Méthodes de barbares

À l’invitation de deux lecteurs, Philippe J. et J. Goudreau, voici quelques mots sur les barbarismes, ces erreurs de langage par déformation de mots ou modification de sens, autrement dit ces locutions et ces mots inexistants qui se rapprochent pernicieusement d’expressions et de mots existants. Les barbarismes pullulent (et non pilulent !). Ils sont fréquents : le collant enduire en erreur employé au lieu d’induire en erreur ; aréoport — ce non-mot qu’on aimerait voir s’envoler — employé pour désigner un aéroport ; le fameux infractus qui semble beaucoup plus douloureux qu’un infarctus, mais ne réussit qu’à faire mal à la langue ; le nom correct rémunération devenu rénumération par inversion du m et du n. Et inéquité, ce mot inexistant qui prend la place du nom iniquité, signifiant absence d’équité. Enfin, ce terme, empruntes digitales, emprunté à... emprunt, qu’il serait mieux de ne pas connaître sur le bout de ses doigts et qui remplace assez mal l’expression empreintes digitales, locution correcte qu’il faudrait imprégner dans son cerveau ou sur son annulaire, le quatrième doigt de sa main gauche ou de la droite qui n’a rien d’un annuaire...