Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Portions : 12

Ingrédients

125 ml (½ tasse) de beurre à la température de la pièce

80 ml (1/3 tasse) de cassonade tassée

2 œufs

45 ml (3 c. à s.) de yogourt grec nature

10 ml (2 c. à t.) d’extrait de vanille

500 ml (2 tasses) de farine de blé entier

15 ml (1 c. à s.) de levure chimique (poudre à pâte)

5 ml (1 c. à t.) de sel

250 ml (1 tasse) de framboises surgelées

125 ml (½ tasse) d’amandes effilées

125 ml (½ tasse) de pépites de chocolat blanc

Préparation

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser un moule à muffins de 12 moules en papier. Réserver. Dans un grand bol, mettre le beurre et la cassonade. Mélanger à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet. Ajouter les œufs, le yogourt et la vanille. Mélanger. Ajouter la farine, la levure chimique et le sel, et bien mélanger. Incorporer délicatement les framboises, les amandes et le chocolat blanc. Répartir le mélange dans le moule à muffins.Cuire au four 20 minutes.

VARIANTE

Si les écoles interdisent les noix et les arachides, remplacer les amandes par des graines de citrouille.

NUTRI-NOTE

On se gâte avec un muffin qui marie les saveurs de framboise, de chocolat blanc et d’amandes. Pour une recette plus riche en fibres et plus nutritive, on utilise de la farine de blé entier sans toutefois bouder son plaisir gustatif !