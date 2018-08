Nuitée insolite au Parc Oméga!

Depuis la nuit des temps, les loups fascinent l’être humain. Ces grands canidés font partie de tellement de contes et légendes! La réalité rejoint maintenant la fiction grâce à l’expérience inusitée que vous propose le Parc Oméga : dormir avec les loups!

La cabane des loups

Un nouvel hébergement a été conçu pour vous permettre de vivre en symbiose avec cette bête mythique, le temps d’une nuit magique! La cabane des loups est munie de grandes baies vitrées panoramiques offrant une vue imprenable sur ces fascinants animaux. Vous serez plongés au cœur même de leur habitat et les verrez évoluer en liberté directement sous vous yeux!

Dans le confort d’un espace contemporain, chaleureux et sécuritaire, vous découvrirez la meute et ses louveteaux en toute quiétude. La cabane des loups est une construction luxueuse en bois rond qui peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Elle possède tout le confort nécessaire pour vous faire vivre un parfait moment de détente : cuisinette, deux grands lits, salle de bain, linge de maison, literie, etc.

En famille ou entre amis, une nuit dans la cabane des loups du Parc Oméga, c’est assurément LA formule pour conclure l’été de façon mémorable! Une expérience unique en Amérique du Nord, dont vous vous souviendrez longtemps.

Observation privilégiée

Pouvoir observer des animaux dans leur environnement est sans doute l’une des expériences les plus enrichissantes qu’un parc animalier puisse offrir. Complétez votre immersion dans l’univers des loups en visitant l’observatoire qui leur est consacré. Sur une passerelle surplombant leur milieu de vie, des guides naturalistes vous renseigneront sur les loups gris pendant qu’ils déambulent à quelques mètres sous vos pieds. Quel merveilleux contexte pour en apprendre davantage sur cette espèce!

Poursuivez l’aventure en sillonnant les multiples sentiers du Parc Oméga, où plus de 500 animaux provenant majoritairement de la faune canadienne cohabitent. Vous côtoierez des wapitis, admirerez des bisons, nourrirez des cerfs, contemplerez des oiseaux de proie et plus encore!

Le Parc Oméga, plus grand que nature!

En plus du spectacle constant offert par les animaux, le Parc Oméga a développé toute une gamme d’activités périphériques. Aires de jeux, parcours aérien, spectacles de fauconniers, ferme ancestrale, poste de traite, sentier des Premières Nations, tout est réuni pour vous faire vivre une aventure plus grande que nature! Avec maintenant la possibilité de dormir parmi les loups dans une confortable cabane, votre séjour au Parc Oméga sera inoubliable!

Montebello, Outaouais