Pacioretty en transit!

Ce qu’on doit surtout retenir de ce dossier Max Pacioretty, c’est que le Canadien tente activement d’échanger son capitaine. Et c’est sa prérogative.

Donc, comment préparer le départ de Pacioretty sans trop soulever la colère des partisans, puisque, à moins d’un revirement inattendu, une transaction est imminente. Et ça pourrait se produire très rapidement, me disait-on chez les gens consultés, hier après-midi.

Donc, comme on peut l’imaginer, il sera difficile pour Bergevin d’obtenir un marqueur de 30 buts et plus, ou encore des joueurs justifiant une telle transaction.