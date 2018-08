Portrait de candidate : une solidaire en terre libérale

Pendant la campagne électorale, je suivrai un(e) candidat(e) de chacun des quatre principaux partis politiques pendant 1h30. Pendant ce laps de temps, ils sont libres de m’emmener là où ils veulent, qu’il s’agisse de porte-à-porte, d’activités publiques ou de tournée des bars, ou dans tout autre événement me permettant de prendre le pouls de l’électorat de la circonscription en question. Nous y découvrirons une belle diversité tant dans les options politiques que dans les réalités locales du Québec.

Nous débutons cette semaine avec la solidaire Viviane Martinova-Croteau, candidate dans le comté d’Acadie. La semaine prochaine, ce sera au tour du péquiste Cédric Gagnon-Ducharme, qui brigue les suffrages dans Borduas.

Viviane Martinova-Croteau, 28 ans, est une indépendantiste pure et dure. Son premier amour en politique a été le parti Option nationale, fondé en 2011 par Jean-Martin Aussant. Viviane a été candidate pour la petite formation en 2014, et, à titre de directrice générale de celle-ci, était de l’équipe qui piloté la fusion du parti avec Québec solidaire l’an dernier.

Comment analyse-t-elle le retour de Jean-Martin Aussant au Parti québécois ? Avec déception, elle qui croit qu'il a manqué d'audace - ce qui ne lui ressemble pas, selon elle - et qu'il aurait pu faire l'Histoire en sautant plutôt avec la nouvelle alliance QS-ON.

Comment concilie-t-elle la position de gauche souverainiste de QS avec celle de l'« indépendance avant tout » de son ancien parti ? Sa pensée a évolué, me dit-elle. L'indépendance n'appartient pas à la gauche, des indépendantistes de toutes les tendances seraient les bienvenus à militer pour la souveraineté, mais il est à ses yeux positif qu'il y ait des partis qui associent l'option sur leurs positions propres. L'indépendance, affirme Viviane, appartient au peuple, pas aux formations partisanes.

J’ai rejoint, hier, Viviane, dans un stationnement sur la rue St-Urbain. Elle était alors accompagnée d’un bénévole du comté voisin de Maurice-Richard, Xavier Doutre, qui milite à QS depuis seulement 2 ans, et de son attaché de presse, Nicolas Toutant, qui s’implique en politique depuis... 2 semaines. Ce dernier, dit-il, était très cynique, jusqu’à ce qu’il soit impressionné par le début de campagne de QS et qu’il ait cette irrépressible envie de sauter dans le train.

La circonscription de l’Acadie est une forteresse libérale. Une vraie de vraie, votant pour le PLQ depuis 1973. En 2014, Christine St-Pierre y a obtenu 70,96 (!!) pour cent des suffrages, un résultat presque inimaginable en démocratie. QS n’y a pas atteint les 7 pour cent. C’est dire à quel point le défi de Viviane est gigantesque.

Selon la candidate solidaire, l’Acadie est la circonscription la plus multilingue du Québec. On sait à quel point QS se targue de savoir parler aux minorités culturelles et linguistiques. Viviane elle-même a toujours considéré qu’il fallait approcher activement la minorité anglophone, ayant signé un chapitre sur la question dans Le livre qui fait dire Oui, un petit ouvrage indépendantiste dirigé par Sol Zanetti, réédité la semaine dernière. La candidate affirme elle-même qu’elle n’aurait aucun problème à échanger en anglais ou en espagnol avec les citoyens lui ouvrant leur porte. Dans une telle circonscription, rouge jusqu’à la moelle, nous allions pouvoir constater comment QS récolte le fruit de ses efforts. Pas de chance, le secteur que nous avons sillonné sur la rue St-Urbain, qui semble être habitée par des gens issus de la classe moyenne, semblait presque exclusivement francophone.

Nous avons débuté le porte-à-porte vers 17h00. La candidate n’avait pas encore ses tracts personnalisés, se contentant de remettre la documentation officielle du parti. Elle n’avait rien, non plus, pour noter les éventuels adversaires ou sympathisants, comme le font généralement les équipes électorales.

À la lumière de cette expérience, il semble évident que le principal ennemi de tout parti politique est la force de l’inertie. De nombreux citoyens se contentaient de répondre qu’ils n’étaient pas intéressés. Pour d’autres, ce n’était pas le bon moment. Mais quel est le bon moment ? Avant 17h, ils sont au travail. Après 17h, ils se font à souper. À 18h, ils soupent. Après le souper, ils veulent décrocher devant la télé. À 20h, ils couchent les enfants. À 21h, il est trop tard pour sonner aux portes. Hier, nous avions droit à une belle journée. Ni canicule, ni orages, ni front froid. Une journée parfaite. Un jeudi, de surcroit, quand les terrasses sont particulièrement peuplées à pareille heure. « Nous n’irons pas voir les gens dans leur cour arrière, c’est trop intrusif », tranche Viviane. En pleine élection, où, jusqu'à maintenant, il ne semble pas y avoir d'enjeu clivant suscitant les passions, il n'est pas facile d'obtenir l'oreille des électeurs.

À ma grande surprise, je retiens de l'expérience que les électeurs qui ouvraient leur porte et acceptaient d'échanger avec la candidate solidaire, c'est l'importance de la question environnementale. Transition énergétique, lutte aux changements climatiques, transport en commun : telles étaient les priorités des résidents de cette portion de la rue St-Urbain. « Nous voulons sortir du pétro-État canadien et faire un pays qui sera un leader en matière d'environnement », leur dit Viviane.

En réaction à cet indépendantisme clair et tranché, un homme répond qu'il ne changera pas d'idée à son âge sur cette question. Viviane lui demanda alors le pourquoi de son hostilité à la souveraineté. « Je sais pas », lui dit-il tout simplement. Je m'attendais alors que la candidate rage contre cette réponse, une fois la porte fermée. Elle était au contraire impressionnée par la vitalité de cet homme de 94 ans qui semblait en avoir 70. Une vraie force de la nature.

J'étais aussi étonné du nombre d'indécis. Il faut dire qu'il reste encore 31 jours à cette campagne électorale, qui ne fait que commencer.

Le principal adversaire de QS ? L'argument de la division du vote. Plusieurs électeurs péquiste nous ont dit hier qu'il était ridicule que les deux partis, aux orientations si similaires (selon eux), n'aient pas pu s'entendre.

L'anecdote cocasse ? Cette réponse d'une citoyenne, qui n'exerce généralement pas son droit de vote, à la promesse solidaire de l'assurance dentaire gratuite : « Vous avez de belles dents ! ». « Vous aussi ! », lui rétorque candidement Viviane.

L'élément désagréable ? Les incessants bruits d'avion. Cet irritant perdure depuis des années. « En plus, ils ne respectent pas les couvre-feux », me dit la candidate solidaire.

Une chose est certaine, Viviane Martinova-Croteau a des convictions extrêmement solides et y met bien du cœur et des efforts. Si le vote ne reposait que sur ses aspects, Christine St-Pierre n'aurait qu'à bien se tenir dans la circonscription de l'Acadie.