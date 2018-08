Prêt controversé: «l’affaire Éric Caire se transforme en affaire Legault», dit Gaétan Barrette

Dénonçant «l’éthique à géométrie variable» du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), le ministre libéral Gaétan Barrette estime que «l’affaire Éric Caire se transforme de plus en plus en affaire Legault».

Le ministre libéral a convoqué les médias vendredi en fin d’après-midi pour faire le point sur le prêt controversé de 55 000 $ accordé – et remboursé depuis – par le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, à Éric Caire et à son ancienne conjointe.

«Ça fait maintenant plus de deux jours que dans l’affaire Caire, nous demandons des éclaircissements et la transparence», a répété M. Barrette. Ce dernier exige que MM. Legault et Caire publient le contrat de prêt initial, ses conditions, le taux d’intérêt ainsi que l’avis intégral de la Commissaire à l’éthique et à la déontologie tel qu’il a été expédié au député caquiste le printemps dernier.

De son côté, la libérale Véronyque Tremblay a dit ne pas comprendre que M. Legault suggère que «l’erreur» de son candidat aurait été plus grave si son parti avait été au pouvoir. «Pour M. Legault, c’est deux poids deux mesures, a-t-elle dénoncé. Une éthique pour la CAQ et une éthique pour les autres. Qu’on soit au pouvoir ou dans l’opposition, le code d’éthique d’un député est le même.»

Une décision à prendre, dit Tremblay

Malgré ces attaques, M. Barrette n’a pas formellement réclamé la tête de M. Caire. Lorsqu’on lui a demandé si le chef de la CAQ devait ou non maintenir Éric Caire dans son équipe de candidats, le ministre a soutenu que «c’est une question intéressante, mais qui doit être adressée à M. Legault (...) À partir du moment où il est lui l’homme qui choisit tous ses candidats, c’est à lui de répondre à ça».

De son côté, Véronyque Tremblay a soutenu que «le chef d’un parti qui aspire à devenir premier ministre doit prendre une décision».

À la CAQ, l’attaché de presse Sébastien Lépine a réagi en indiquant «qu’Éric Caire a donné toutes les explications sur le prêt (...) La sortie des libéraux démontre l’état de panique dans lequel ils se trouvent présentement».