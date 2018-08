[VIDÉO] Qu’est-ce que la gestion de l’offre?

Les négociations corsées sur la modernisation de l’ALENA se poursuivent ce vendredi, à Washington, et Donald Trump semble toujours déterminé à ouvrir une brèche dans le système de la gestion de l'offre.

Mais qu’est-ce que c’est, au juste?

Bien plus qu'un simple règlement, la gestion de l'offre est un modèle économique. Son objectif: protéger les agriculteurs canadiens contre les industries étrangères.

Le gouvernement l'a instauré en 1972. Ce système permet de contrôler les prix et de fixer le volume de la production au moyen de quotas. Il assure ainsi un minimum de revenus aux agriculteurs, en plus de limiter la quantité de produits importés de l'étranger.

La gestion de l'offre représente 60 % de la production agricole totale au Québec. Le lait et les produits laitiers, le poulet, le dindon, les œufs: au total, 6900 producteurs québécois en dépendent. Et il s'agit aussi d'un outil de développement régional.

Par exemple, un producteur, qu'il soit basé en Gaspésie ou en Montérégie, paiera le même prix pour transporter son lait. Une façon d'assurer la survie des fermes familiales de plus petite taille.

Les détracteurs du système de gestion de l'offre avancent qu'il maintient les prix artificiellement élevés. Car avec ce système, c'est le consommateur qui subventionne en quelque sorte les produits, qu'il paie un peu plus cher. A contrario, aux États-Unis, les producteurs reçoivent des subventions. C'est ce qu'on appelle le Farm Bill.

Le secteur laitier reçoit par exemple plus de 4 milliards de dollars du gouvernement américain. Avec la renégociation de l'ALENA, nos producteurs craignent une abolition de la gestion de l'offre ou encore une nouvelle brèche.

Déjà, depuis deux ans, en raison d'ententes de libre-échange signées par le Canada, nos producteurs laitiers ont perdu 5 % de leur part de marché. Moins de revenus pour nos fermes et, en fin de compte, ce sont les plus petites qui écopent le plus.