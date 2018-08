[QUIZ ÉLECTORAL 2018] Êtes-vous prêts à voter?

La campagne est bien enclenchée. Ça on le sait. Peut-être avez-vous vu au détour d’une vente-trottoir ou d’une épluchette de blé d’Inde un candidat s’approcher de vous.

Le tout dans le but de vous arracher une poignée de main tout en cherchant les kodaks pour montrer un sourire surfait.

Si la population n’est pas tendre envers ses représentants, les candidats ne sont pas toujours des plus courtois entre eux non plus.

Avez-vous suivi tout ça?

À vous de le prouver!