Route des saveurs: haut comme trois pommes

C’est au début des années 1900, aux abords du fleuve Saint-Laurent, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, qu’Olivier Barry a fondé sur les terres de la ferme familiale le Verger Barry. Près de 80 ans plus tard, c’est aujourd’hui son petit-fils Benoit et sa conjointe Monique Landry qui en assurent la pérennité. Il succède à son propre père, René, fils d’Olivier, et à son épouse, Thérèse Carrier, qui ont dirigé l’entreprise jusque dans les années 90.

« La ferme où se trouve l’entreprise a maintenant 200 ans. Au début, c’était une ferme avec des animaux. Entre autres, on y retrouvait des vaches. Olivier Barry n’aimait pas vraiment les animaux, et comme pas très loin de chez lui se trouvaient des pommiers sauvages, il a donc décidé de se lancer dans la culture des pommes », détaille l’actuelle copropriétaire, Monique Landry.

« Au début, M. Barry vendait ses pommes à l’aide d’un cheval, de porte en porte. Mes beaux-parents, au milieu des années 80, ont décidé d’implanter une nouveauté qui faisait sensation : l’autocueillette. Aujourd’hui, nous sommes le seul verger en Mauricie qui pratique cette activité très populaire. »

De beaux fruits

Prenant ainsi un tournant vers l’agrotourisme au début des années 2000, l’entreprise compte pas moins de 3000 arbres et offre plus de vingt variétés de pommes. Bien que la croyance populaire veuille que les pommes ne se récoltent qu’à l’automne, il est possible de cueillir diverses variétés dès le mois d’août.

Parmi les nombreuses variétés disponibles et dont la cueillette peut se faire dès maintenant, dénombrons, entre autres, la Paulared. Il s’agit d’une pomme moyennement sucrée et bien juteuse. Provenant du Michigan, cette pomme fut introduite au Québec à la fin des années 60.

« Si vous aimez la compote, nous avons la Melba. Il s’agit d’une variété sucrée, belle à croquer et qui est excellente pour les compotes, car elle fond au moment de la cuisson. » L’entreprise cultive également les très reconnues Cortland, Spartan et Lobo.

Souhaitant rendre l’expérience unique, le verger dispose également d’une aire à pique-nique et d’une mini-ferme pour toute la famille. Préparés sur place, de nombreux produits dérivés sont également offerts, dont des vinaigrettes, des gelées, du beurre de pommes, du jus frais pressé et un ketchup de pommes qui fait sensation auprès de la clientèle.

Entreprise primée

« Pour tous nos produits, nous avons voulu garder le côté artisanal. Le côté fait maison. Nous recevons beaucoup de familles, mais également des gens retraités. Ils viennent ici pour les lieux, pour notre service et bien sûr pour nos produits », exprime Mme Landry.

L’entreprise s’est également vue primée à deux reprises au courant de la dernière année avec l’obtention du titre d’entreprise agroalimentaire de l’année pour la MRC des Chenaux, dans le cadre du Gala Artisans 2017, puis avec le titre de Lauréat de la catégorie agrotourisme lors du Gala Gens de Terre et de Saveurs 2018, organisé par l’UDA de la Mauricie.

Quatrième génération

Le couple Landry-Barry a d’ores et déjà une relève assurée, car cette famille recomposée ne compte pas moins de sept enfants. Le Verger Barry pourra ainsi compter sur cette future génération de pomiculteurs, de quoi faire sourire quelque part Olivier Barry.