Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Portions : 4

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de riz basmati

500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet à teneur réduite en sodium

15 ml (1 c. à s.) d’huile de canola (pour le saumon)

480 g (environ 1 lb) de saumon frais avec la peau

30 ml (2 c. à s.) d’assaisonnement cajun (pour le poisson)

15 ml (1 c. à s.) d’huile de canola (pour les légumes)

20 mini tomates

1 poivron vert coupé en très fines lamelles

1 oignon espagnol coupé en très fines lamelles

375 ml (1 ½ tasse) de maïs en grains surgelé

Sel et poivre, au goût

Préparation

Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). Rincer à l’eau froide le riz à l’aide d’un tamis. Dans une grande casserole, mettre le riz et le bouillon de poulet. Couvrir et porter à ébullition. Remuer. Couvrir et cuire à feu doux 20 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. Laisser reposer à couvert. Huiler le saumon et frotter l’assaisonnement cajun sur le côté sans peau du saumon (voir note « À prévoir »). Recouvrir un plat allant au four d’une feuille de papier parchemin et y déposer le poisson, côté peau vers le bas. Cuire au four 15 minutes, ou jusqu’à ce que la chair du poisson se détache facilement à la fourchette. En parallèle, mettre l’huile pour les légumes dans un grand bol. Ajouter les légumes et bien mélanger. Déposer le tout dans un plat allant au four recouvert d’un papier parchemin et cuire 10 minutes. Servir le poisson sur le riz avec les légumes en accompagnement.

À prévoir

Cuire 480 g de poisson de plus pour les lunchs du lendemain (il en restera environ 320 g une fois cuit).

VARIANTE

Remplacer le saumon par de la truite.

NUTRI-NOTE

On recommande de mettre le poisson au menu au moins 2 fois par semaine, tout particulièrement les espèces comme le saumon. En effet, il est une mine d’or d’oméga-3, ces bons gras qui favorisent la croissance, la santé cardiovasculaire et qui ont même un effet sur l’humeur ! Cette recette, qui rassasiera les plus affamés, est aussi une excellente source de protéines !