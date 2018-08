Sonder est une business, «and business is good!»

Les sondages là... On en a-tu vraiment besoin?!

Au cours des dernières semaines, j’ai eu la chance de discuter avec des centaines de personnes, littéralement, à propos de la campagne électorale, de politique, et de cynisme. Beaucoup de cynisme en fait.

Alors que je me trouvais dans la circonscription de Gatineau, fief libéral occupé en ce moment par la ministre Stéphanie Vallée, je discutais avec quelques militants libéraux de l’assemblée d’investiture qui a désigné l’attachée politique de la ministre Vallée, Luce Farrell, comme candidate du parti pour l’élection du 1er octobre.

C’est qu’au mois de mai dernier, Le Droit, journal de la région de l’Outaouais, publiait un «sondage» selon lequel ce château fort libéral serait en danger de passer à la CAQ. Je rappelle ce sondage aux gens avec qui je discute. Sourires et haussement d’épaules.

Un sondage commandité par la CAQ alors que ce parti n’avait même pas désigné son candidat me fait remarquer un militant libéral.

«Ce qui me surprend, c’est que les médias reprennent ça!»

Nous sommes maintenant au mois d’aout et la dernière chose que j’ai senti de la part des militants libéraux ici, c’est de l’inquiétude. Les gens connaissent bien le comté, ils savent que la candidate Farrell sera forte dans les points de scrutin les plus importants. À Maniwaki par exemple.

Mais surtout, on ne sent rien, mais rien d’une désaffection du vote libéral quand on se promène dans ce vaste comté.

À Kazabazua, un homme d’affaire avec qui je discute me fait remarquer l’évidence (en anglais, ma traduction) : «Sonder est une business comme une autre; et les sondages rapportent surtout à ceux qui les font et ceux qui les publient. Et cette business se porte très bien merci.»

Discussion de sondeurs

Au cours des dernières heures, je suis avec intérêt un fil de discussion sur Twitter entre sondeurs et spécialistes de la question. On traite notamment de l’énorme différence qui existe chez plusieurs sondeurs quand il est question d’évaluer les appuis à Québec solidaire.

Je sais, je sais, faut être geek en maudit pour s’intéresser à ce type de discussions là. Mais ça me fascine, que voulez-vous.

Ainsi, Léger voit les QSistes à 8% alors que Mainstreet les pointe plutôt autour de 13%. L’agrégateur de sondages Bryan Bréguet (Too close too call) s’empare de la chose, produit 20 000 simulations pour expliquer cet écart incompréhensible.

Me voilà ensuite sur le fil Twitter de la professeure Claire Durand, référence en la matière. Selon elle, la différence pourrait tenir du fait que le sondeur présente les partis dans son questionnaire en rotation, en changeant l’ordre de ceux-ci de temps à autre. Ce qui pourrait produire une distorsion.

Pendant ce temps, le commun des mortels continue son chemin, peu intéressé par les imbroglios de sondeurs. De moins en moins intéressé par les sondages en général. En dehors de ceux qui spinnent les sondages, peu ont encore confiance dans la fiabilité de ceux-ci.

Récemment, je l’ai appris à mes dépens, à la dure. Un ami me propose de faire quelques podcasts sur des thèmes divers en lien avec la campagne électorale. Je lui propose d’élaborer un peu sur la dynamique des sondages, leur importance dans le processus électoral. Je m’enflamme dans mes explications puis... BANG! Ennuyé il m’arrête net, frette, sec!

«T’es sérieux là! F*uck les sondages. C’est plate en maudit ton affaire...»

C’est indiscutable, ça intéresse peu les gens les sondages. Peut-être parce qu’il y en a trop, ou encore, car des sondeurs s’associent à des médias qui, dans certains cas, ont un biais éditorial affiché. Ou tout simplement, car le sondage prend trop de place dorénavant au sein du processus démocratique. Genre presque toute la place. Ça gosse autant que lorsque l’arbitre prend toute la place sur la patinoire ou sur le terrain, et tente de voler le show alors que les gens sont là pour voir les joueurs.

Juste trop de sondages

Petit rappel intéressant, et très révélateur : lors de l’élection fédérale de 2015, pas moins de 117 sondages d’opinion politique ont été publiés au cours des 79 jours de campagne électorale. Du 8 septembre au 19 octobre 2015, jour du vote, au moins un sondage était publié chaque jour. Dans la seule dernière semaine du vote, 25 sondages ont été publiés!

Laissez-moi poser la question à la manière de Pierre-Yves McSween : on a-tu vraiment besoin d’autant de sondages? Pour vrai là?

Soyons clairs, la population ne gagne absolument rien à être bombardée de la sorte par un nombre incalculable de sondages. Trop c’est comme pas assez. Mais chaque firme veut son petit bout du gâteau. Surtout vers la fin alors que l’on ne cherche plus à informer ou à servir l’intérêt du public, les sondages de fin de campagne ne sont rien d’autre qu’une compétition entre sondeurs pour savoir QUI sera le plus près du résultat final.

Car c’est un peu leur Coupe Stanley à eux. Et pour celui qui remporte la palme, c’est aussi une très bonne carte de visite... Ça se place bien dans les prochaines soumissions...

Ouais... sonder est une business, «and business is good!»