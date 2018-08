Soupers entre amis et tennis à New York

Avant d’entamer un automne chargé, Fabienne Larouche profite présentement du long week-end de la fête du Travail dans la Grosse Pomme. Au programme : soupers entre amis et Internationaux des États-Unis.

« J’en profiterai pour aller voir du tennis avec mes amis Bianelle­­­ et Bruny Surin. On ira voir un match samedi soir », nous a-t-elle révélé plus tôt cette semaine, rencontrée au lancement de la programmation de Radio-Canada.

Habituée à un train de vie effréné, la productrice préfère d’ailleurs­­­ les longs week-ends aux grandes vacances.

« Je m’ennuie en vacances ! Quand ça fait deux jours que je suis sur la plage, je me dis : bon, qu’est-ce que je fais ? Le soleil, ce n’est pas bon, puis la mer, on l’a vue », confessait-elle.