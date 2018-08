Le jardin a bien rougi ces dernières semaines, avec le mûrissement des tomates prêtes à être pressées pour concocter une délicieuse sauce maison. Votre meilleur allié pour réussir cette tâche sera certainement l’un de ces appareils ! Et pourquoi ne pas vous installer à l’extérieur pour limiter les dégâts et profiter du beau temps ?

L’électrique

Photo courtoisie

Ce presse-tomates électrique (225 W) concocte près de 150 kg de sauce tomate à l’heure, en séparant instantanément les pépins et la peau de la chair bien juteuse des tomates mûres, à l’aide de son filtre et de sa trémie en acier inoxydable. Pas besoin de cuire les tomates au préalable et de tourner la manivelle de la machine, diminuant ainsi les efforts que représente une montagne de tomates à presser.

Le polyvalent

Photo courtoisie

Que ce soit sur le comptoir en pierre de la cuisine ou sur la table en bois dans la cour, ce presse-tomates­­­ muni d’une ventouse et d’une serre à vis conviendra à plusieurs types de surfaces. N’hésitez donc pas à le prêter ou à le transporter chez vos amis amoureux des tomates. Sa capacité s’élève à 4 pintes et son filtre en acier inoxydable est de 1,5 mm.

Presse-tomates manuel à ventouse

Photo courtoisie

Ce modèle de presse-tomates appelé Tic-tac, en plastique, adhère à votre surface de travail à l’aide d’une ventouse. Une grande surface en céramique lisse, un comptoir en marbre ou en granit conviennent parfaitement à cet appareil. Les tomates cuites pendant 10-15 minutes, puis tiédies et coupées en deux, comme le conseille Elena de la Quicaillerie Dante, pourront ensuite être déposées dans le presse-tomate séparant la peau et les pépins de la pulpe.

Pour de petites quantités

Photo courtoisie

Même s’il n’y a que quelques tomates à réduire en purée, évitez de devoir les éplucher et d’en retirer le cœur, en utilisant ce presse-tomates. Ce modèle est doté d’une ventouse à la base, possède un filtre en acier inoxydable de 2 mm et a une capacité de trois tasses.

Modèle tic-tac en acier inoxydable

Photo courtoisie

Voici un presse-tomates manuel de type Tic-tac, en acier inoxydable, qui se fixe sur une table à l’aide d’une serre à vis. Avant d’y presser les tomates pour récupérer la chair (et aussi après usage), il est important de bien nettoyer à l’eau chaude toutes les parties de l’appareil, puis de bien lubrifier les pièces internes avec de l’huile comestible. Il est même possible de presser deux fois les tomates, pour récupérer un maximum de saveur et obtenir une sauce bien lisse.