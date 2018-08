Un guide parents-enfants pratique et santé

Parce qu’elle avait vraiment envie d’aider les familles, Isabelle Huot a concocté, après le succès de ses six autres livres, Les menus solution famille avec l’appui de Nathalie Regimbal, aussi nutritionniste.

Photo courtoisie

Ensemble, elles ont visé un objet précis et salvateur pour les parents et leurs enfants : « créer des occasions de se réunir autour de la table, de discuter et de manger ensemble. »

Mission accomplie. Grâce à elles, les parents disposent d’outils simples afin de maximiser leurs efforts, de trucs culinaires pour planifier judicieusement, d’informations leur permettant de mieux entretenir les liens entre la nourriture et les enfants, en plus de six semaines de menus diversifiés qui évitent d’avoir à élaborer quantité de repas.

Leur sélection de 105 recettes convient à tous les moments de la journée et propose une riche quantité de nutriments.

Non aux restrictions, oui à la variété

Ces nutritionnistes croient qu’il n’y a rien à bannir dans une assiette. « On a des muffins aux framboises et au chocolat blanc, prouve Isabelle Huot. Il y a des aliments d’occasion et des aliments du quotidien. On est pour la variété. Manger diversifié est très gagnant. Chaque aliment a ses forces, alors on va chercher un large spectre de nutriments. »

Les enfants cuisinent

Les deux femmes encouragent également les parents à inviter leurs enfants à mettre la main à la pâte. « Initier très jeunes les enfants à la cuisine, c’est très important pour Nathalie et pour moi, dit Isabelle Huot. C’est notre approche d’aller bien au-delà du livre de recettes. »

Il n’est pas nécessaire qu’ils assistent à toute la préparation d’un repas.

« L’important, c’est de les inclure dans la réalisation de tâches qui les intéressent », précise Nathalie Regimbal. À un très jeune âge, trier les fruits et légumes ainsi que les sentir peut réussir à capter leur attention.

Si la confection et l’enchaînement des menus ne sont pas aussi fluides qu’on le souhaiterait au début, il ne faut surtout pas baisser les bras devant certaines recettes, assure Nathalie Regimbal. « Laissez-vous du temps pour bien les maîtriser. Prenez deux semaines que vous aimez et répétez-les », ajoute-t-elle.

► Les listes d’épicerie pour les six semaines de menus sont en ligne sur IGA.net. Les menus solution famille est en vente partout, notamment dans les 280 supermarchés IGA.

MUFFINS FRAMBOISES ET CHOCOLAT BLANC

Photo courtoisie

BOL BOUDDHA À LA CORIANDRE

Photo courtoisie

SAUMON À LA CAJUN

Photo courtoisie

SANDWICH AU SAUMON À LA CAJUN

Photo courtoisie

PÂTES STYLE LASAGNE « ONE POT MEAL »

Photo courtoisie

Une boîte à lunch réussie

Conscientes que la préparation de la boîte à lunch représente un grand défi pour plusieurs parents, Isabelle Huot et Nathalie Regimbal partagent leurs secrets juste à temps pour la rentrée.

Connaître les goûts de l’enfant

La variété, c’est très bien, mais il faut impérativement savoir ce que son enfant aime manger à l’école. « Une chose que je dis aux parents, c’est de s’asseoir et de poser des questions, confie Nathalie Regimbald. “Qu’est-ce que t’aimes comme fruits et légumes ? Œufs cuits durs ou chauds ?” On se fait une liste d’idées. »

Miser sur les surplus

Une façon gagnante de réduire le nombre d’étapes est de se servir du souper comme d’un tremplin. « On fait toujours des surplus – viandes, volaille, poisson, produits céréaliers – pour qu’on ait au moins une partie de notre boîte à lunch déjà faite pour le lendemain », conseille la nutritionniste.

En mettre plus que moins

Cessez d’hésiter entre deux aliments pour le prochain repas du midi. Ne vous sentez pas coupable de mettre trop de nourriture et de constater des retours à la maison. « Contrairement à un adulte, un enfant est très connecté sur ses signaux de satiété, rappelle Isabelle Huot. Un enfant est capable d’arrêter de manger. »

Place à la nouveauté

Osez la surprise et offrez la chance de découvrir des saveurs. Seulement, n’oubliez pas de bien entourer votre nouveau venu. « Quand tu as un nouvel aliment à présenter, c’est sûr qu’il faut qu’il y ait des aliments familiers autour. S’il y a un nouveau légume, il n’est pas seul... », précise Isabelle Huot.