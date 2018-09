Une bande-annonce qui fait jaser

Les premières images de la quatrième saison de Jérémie ont créé une véritable onde de choc chez les jeunes téléphiles québécois la semaine dernière : on y devine qu’un des personnages principaux perdra la vie dans les épisodes à venir. Le comédien Lou-Pascal Tremblay a rapidement été submergé de messages sur les réseaux sociaux.

« La saison précédente, mon personnage avait le cancer, alors tout le monde pense que c’est moi [qui suis mort]. Pourtant, je suis encore sur l’affiche... C’est tant de mystère ! Il va falloir écouter la série pour le savoir », déclare le comédien, soucieux de laisser planer le mystère, au lancement de la programmation de Vrak TV, mardi dernier.

Celui qui incarne Maxime dans la populaire série jeunesse accepte tout de même de dévoiler que les événements attendus dans la prochaine saison auront « un impact majeur ».

« Toutes les trames narratives des personnages vont changer. C’est de la cause à effet. On ne parlera plus de ce dont on parlait avant. On ne s’attendait pas du tout à ça », explique-t-il.