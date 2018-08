Une journée de tournée électorale

Mise en garde : ce texte est inspiré de faits réels et toute ressemblance avec la réalité est volontaire

Hier soir, direction Rimouski. Pour la job. Mon grand chum, lui, en revient. Avec la tournée électorale de Québec solidaire. Cette année, je passe mon tour mais ça ne m’empêche pas d’imaginer dans quoi il s’embarque encore cette année, lui.

Une journée de fou... de plus

6h00 : petit déjeuner en « gang » ... on jase déjà de ce qui s’en vient dans la journée. On se rappelle l’horaire. On tente de tout prévoir en sachant très bien que c’est impossible.

7h00 : prêt pour le départ... L’organisatrice en chef s’impatiente : l’attaché de presse se fait attendre. La van des « tech » part en avance. Dans le bus de tournée, l’équipe des communications (« les comm ») revoit avec les porte-parole les thèmes de la journée, leur rappelle les « bonnes lignes » et les réponses aux pièges que leur tendront peut-être la faune médiatique.

7h30 : les « tech » arrivent sur place. Faut monter le « kit » pour la première sortie de presse de la journée. Déjà un premier pépin : le lieu n’est pas du tout comme on leur avait décrit. Faut improviser, avertir l’équipe du bus des porte-parole et s’atteler au travers des travailleurs de la voirie qui prépare aussi leur chantier. Vont-ils accepter de cesser de jouer du marteau-piqueur pendant la conférence de presse? Ouf... le contremaître de la ville est sympathique à la « cause ».

8h00 : la candidate locale arrive en même temps que le bus de tournée : un souci de moins. Cette année, un autre bus suit, celui des médias. Et y’a même des « kodaks » des deux grands réseaux de TV qui sont à bord : « On joue dans la cour des grands cette année, on est ‘full equiped’ », parole de mon chum qui rêve à ça depuis la première campagne électorale de QS.

8h30 : premier point de presse. Ça part mollo... l’équipe des « comm » s’agite pour faire rouler le « spin ». Les journalistes n’ont pas l’air impressionné... la journée est jeune de toute façon. Les « tech » remballent pendant que les porte-parole et leur équipe partent à la radio locale avec la candidate locale pour une entrevue dans dix minutes.

10h30 : arrêt au CEGEP de la place pour aller jaser avec les jeunes. Le gardien de sécurité a l’air perplexe. Le temps qu’il se fasse une tête, on est reparti. Direction : centre d’achats. Des moins jeunes prennent leur café et accueillent avec bonheur les aspirants politiciens : « Pis toé, qu’est-ce tu vas faire pour nous, les vieux? » Ça y est, le photographe de la tournée s’en donne à cœur joie : clic, clic, clic...

11h30 : entrevue avec l’animateur radio vedette dans la région, qui a la réputation de « dévorer » ses invités, encore plus quand ce sont des politiciens. Pas facile, les « comm » pitonnent... faut prévenir les coups dans les médias sociaux. La porte-parole s’en sort très bien finalement... premier test réussi.

12h00 : dîner au centre-ville, poignées de mains, selfies, etc. Le temps d’enfiler un lunch à la va-vite puis on repart.

13h00-16h00 : sur la route, le porte-parole fait la sieste. Faut faire le plein d’énergie pour être capable de la transmettre aux centaines de militant-e-s qui l’attendent ce soir. Le vidéaste n’a pas droit à ce repos : lui, il doit monter le dernier clip que l’équipe de la candidate locale visitée ce matin pourra utiliser pour fouetter les troupes.

17h00 : arrivée au local de campagne de la candidate sur qui on fonde beaucoup d’espoirs pour faire élire une première députée en dehors de Montréal. « Pep talk » aux militant-e-s sur place. Collations légères pour garder la forme. Les « tech » et les « comm » fourmillent pour attacher les derniers fils en vue de la soirée. Les porte-parole finalisent leurs discours.

17h30-18h30 : ronde d’entrevues dans les médias régionaux. Les porte-parole se séparent la tâche : voilà un avantage certain au mode de fonctionnement de QS à deux porte-parole.

19h30 : « the show must go on ». Arrivée spectaculaire des porte-parole, la foule est en liesse et les médias sont sur place. C’est un succès sur toute la ligne. En fin de soirée, il y a même déjà un article sur le web : les « comm » continuent de s’activer pendant que les « tech » remballent... pour la dernière fois de la journée.

23h00 : les porte-parole décompressent dans leur chambre.

23h30 : « debriefing social » ... tout le monde est parti se coucher... sauf quelques un-e-s qui ont trouvé bien sympathique le bar de l’hôtel...

Et ça recommence au lever du soleil. 39 jours comme ça. Un vrai marathon.

Bonne tournée, gang de chanceux et de chanceuses.