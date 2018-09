Une remontée couronnée par un grand chelem de Justin Smoak

Straily a été étincelant sur la butte pour les hommes de Dan Mattingly. En huit manches de travail, il n’a accordé qu'un seul point sur quatre coups sûrs et un but sur balles, tout en éventant quatre rivaux, mais les releveurs des Marlins n’ont pas fait le travail.

Kyle Barraclough a mis le feu aux poudres en remplissant les buts et n’obtenant qu’un seul retrait. Drew Steckenrider (4-4) a passé Aledmys Diaz dans la mitaine avant d’accorder un but sur balles à Devon Travis. Le gérant des Jays John Gibbons a envoyé Justin Smoak comme frappeur suppléant. Avec un compte d’aucune balle et deux prises, il a étiré les bras pour expédier la balle de l’autre côté de la clôture.