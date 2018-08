Vive les hommes blancs de 55 ans!

Mathieu Bock-Côté laissait entendre hier que je veux en finir avec les hommes blancs de 55 ans. Ben oui chose. J’obsède là-dessus jour après jour. (C’est de l’ironie.)

Je disais à RDI la semaine passée que, dans l’idée de QS, les gens qui écriront la Constitution d’un Québec indépendant devront ressembler au peuple pour qui cette loi sera écrite. Pas comme ceux qui ont écrit la loi constitutionnelle de 1867, « une gang de monsieurs de 55 ans », comme je disais à la télé. Aucune femme, à peu près pas de jeunes, personne des classes plus modestes, aucun Autochtone, et une minorité de canadiens-français alors que nous représentions une très grosse proportion des habitants du Canada à cette époque. Il faut regarder Le temps des bouffons, de Falardeau, pour avoir une idée de la crowd...

Mais MBC fait la victime et crie au loup : elle veut en finir avec nous ! S’autoproclamant porte-parole des hommes blancs de 55 ans, MBC angoisse à l’idée que ce groupe perde sa surreprésentativité par rapport aux autres dans les lieux de décision.

Ça me fait penser à l’époque où les anglos-québécois des années 70 criaient au scandale et/ou essayaient de faire pitié parce qu’on allait passer la loi 101. Alors qu’on voulait juste que le français puisse occuper dans l’espace public la place qui était véritablement la sienne dans la réalité de la vie québécoise. Combien de fois des anglophones ont-ils « averti » leur communauté que René Lévesque voulait les faire disparaître de la carte du Québec ? Alors que c’était pas ça pantoute. La preuve, ils sont toujours là et ils se portent bien.

J’ai dit à RDI un fait très banal. Comme MBC le dit souvent : C’est quoi, on ne peut plus rien dire ? Ça va faire, le discours victimaire. Ça va faire, la hargne et le ressentiment toxique.

Est-ce qu’on pourrait arrêter de se lancer de la bouette les uns les autres ? Bordel, j’étais en train de parler à la télé d’un projet de pays pour les Québécois dans lequel notre culture pourrait se déployer et s’exprimer politiquement. Est-ce qu’on peut créer des liens entre nous, tels que nous sommes, Québécois des diverses générations, régions du Québec, sexes, origines ? Parce que c’est précisément ça, la culture. Ce sont les liens entre nous.

Fait que vive les hommes blancs de 55 ans, les femmes autochtones de 25 ans, les filles de Baie-Comeau, les Québécois d’origine salvadorienne, les ados de Charlesbourg, le monde de Montréal-Nord, les pauvres du quartier Saint-Roch, bref, vive le Québec d’aujourd’hui. Ce Québec-là, tel qu’il est, je le souhaite libre, plus que jamais, et le plus largement possible.

Il est temps d’arrêter de chialer, de mettre les mains à la pâte et de créer un pays qui nous ressemble.