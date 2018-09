CYR, Thérèse



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 27 août 2018, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Thérèse Cyr épouse de feu André Sheehy.Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 5 septembre 2018, de 13h à 21h à laLes funérailles seront célébrées le jeudi 6 septembre 2018 à 11h à la Cocathédrale Saint-Antoine-de- Padoue, 55, rue Sainte Élizabeth, Longueuil, QC J4H 1J3 (s.v.p. vous rendre directement à la Cocathédrale car il n'y aura pas d'exposition avant les funérailles) et suivies d'un goûter au sous-sol de l'église. Une inhumation aura lieu ultérieurement à une date à être déterminée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer qui serait apprécié.