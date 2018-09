MORIN (Roberge), Pierrette



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 21 août 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Pierrette Roberge, épouse de feu Fernand Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc (Réal Proulx), Josée (Clermond Marquis) et Michel (Louise Jacques), ses petits-enfants, Jonathan, Maude, Chloé, William et Pierre-Olivier, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900le jeudi 6 septembre 2018 de 19h à 22h, le vendredi 7 septembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h, le samedi 8 septembre 2018 de 9h à 10h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 8 septembre 2018 à 11h à la Paroisse St-Hubert, 5310, chemin de Chambly, Saint-Hubert. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Philippe de Windsor, QC.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITEwww.dignitequebec.com514-483-1870