TÉTREAULT, Jacques M.

À Laval, le 20 août 2018, à l'âge de 89 ans, suite à une longue maladie, est décédé dans son sommeil Jacques M. Tétreault, avocat.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Desrosiers, ses enfants Suzanne (Stephen), Anne-Marie (Yves), Richard, Jean-Marc (Line) et ses petits-enfants Laurent, Françoise, Gabrielle, Louis et sa mère Catherine Gascon.Il était le dernier survivant d'une famille nombreuse. Précédé dans la mort par sa soeur Yolande, ses frères Ernest (Thérèse), Fernand (Lucille), Jean-Guy (Henriette), Georges, André (Jeannette), Yvon et Charles (Denise), il laisse également dans le deuil son beau-frère Robert Desrosiers (Francine), sa belle-soeur Huguette Larue, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Il fut, de 1965 à 1973, le premier maire élu de Laval et, de 1988 à 1993, député conservateur de Laval-Centre.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Une cérémonie religieuse privée avec les membres et les proches de la famille sera par la suite célébrée à 16h.Nos remerciements les plus sincères à tout le personnel de la résidence Riviera pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation des maladies du coeur et l'AVC serait apprécié.Vous pouvez laisser un message de sympathie à cette adresse: