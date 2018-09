NADEAU, J. Médard



À Boucherville, le 17 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur J. Médard Nadeau, époux de feu Madame Léone Pelletier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Marie-Claude), Jean-Marc, Nicole et Michel, ses petits-enfants, Caroline, Julie, Marie-Ève, feu Jonathan, Mylène et Vanessa, son frère Père Laurent ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 septembre 2018 de 13 à 17 heures et de 19 à 21 heures et le samedi 8 septembre de 9 heures à 10h30, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 11 heures à l'église Sainte-Famille située au 560, boul. Marie-Victorin à Boucherville.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher ainsi que son infirmière à domicile, Carine Couture, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation québecoise du cancer serait apprécié en la mémoire de J. Médard Nadeau.