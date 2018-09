PARENT, Fernand



Le mardi 28 août 2018, entouré des siens, est décédé Fernand Parent à l'âge de 88 ans et 3 mois.Originaire de Saint-Urbain-Premier, il était l'époux de Denise Toupin, père de Diane, Lise (Michel Gauthier), Mario (Marie Provost) et Alain (Éric Desjardins), grand-père de Sabrina (Serge Boudrias), Mélissa (Cédric Gagné), Jasmin et Dominic (Mélyna Lemieux). Il laisse également dans le deuil son frère Benoit, et ses belles-soeurs Rita Henderson (feu Roch Parent), Jacqueline Riendeau (feu Jean-Guy Parent) et Yvette Martineau (feu Réal Toupin), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de St-Urbain-Premier, le samedi 8 septembre à compter de 9h, suivi des funérailles à 10h30, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comL'inhumation succédera au cimetière de la paroisse.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHAL et Dre Lemay pour les bons soins prodigués à Fernand.Nous remercions également la Société Alzheimer du Suroît pour l'accompagnement par Danielle au cours des derniers mois.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Suroît.Grand merci à vous tous pour votre soutien et vos paroles de réconfort.