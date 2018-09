BOULAY, Thérèse (née Vallée)



Le 9 août 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Thérèse Vallée, épouse de feu Charles-Émile Boulay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Céline (René), André (Francine), Marie (Richard), Hélène (feu Michel), Anne et Régis (Manon), ses 11 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants, son frère Roger (Huguette) et ses soeurs Clémence (feu Adrien), Marielle (feu Gaston) et Cécile (Réjean), son beau-frère Michel (Monique), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 8 septembre 2018 dès 9h. Les funérailles suivront à 14h30 en l'église de Ste-Julie, 1686 Principale, Ste-Julie.