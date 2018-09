KERSEY, Denise (née Ratti)



À Verdun, le 27 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Denise Ratti, épouse de feu William Kersey, retraitée de Bell Canada.Elle laisse dans le deuil sa soeur Rita Ratti (feu Georges Bourgoin), son neveu Michel Bourgoin ainsi que plusieurs parents et amies de Bell Canada.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Réal Morel pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association Bénévole Amitié inc. (santé mentale) serait apprécié en la mémoire de Denise Ratti Kersey. 2021, ave. Union, Bureau 855, Montréal, Qc, H3A 2S9.À sa demande, il n'y aura pas de services.