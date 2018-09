LAMOUREUX, Jean



De Sherrington, le 23 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Jean Lamoureux, époux de Madame Denise Tétreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marco (Nathalie), ses petits-enfants Jacob (Catherine) et Jade, sa nièce Guylaine, ses soeurs et frères Ronald (Francine), Jacqueline, Pauline, Roger (Louise), Cécile, sa belle-mère Paula Tremblay, ses beaux-frères et belles-soeurs feu Gisèle, Hélène (Frank) Suzanne (Rolland), André (Diane), Claude, Laurence (Serge), Michel (Claudette), Daniel (Louise), neveux, nièces, ainsi que les employés de Sherrington Transport.La famille recevra les condoléances en l'église de Sherrington, le samedi 15 septembre 2018, dès 9h30, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.