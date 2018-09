MARTINEAU, Rita née Dépatie



De Boucherville, le 25 août 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Rita Dépatie, épouse de feu Lucien Martineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise, Pierre, Jocelyne et Carole et leurs conjoints, Jacques, Lise et Jean-Guy, ses petits-enfants, Philippe, Alexandre, Nicolas, Josée, Simon et Marie-Christine, ses arrière- petits-enfants, Alexis, Eva, Benjamin, Victor, Benjamin, Pierre-Olivier et Laurie-Anne, sa soeur Monique et plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 septembre 2018 de 13h à 15h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de soins palliatifs La Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Rita Dépatie Martineau.