CARON, Pierrette



À Québec, entourée des siens, le 31 août 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Pierrette Caron, épouse de feu Jean-Paul Dubreuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Natalie (Jean-Marc Thouin) et Martin (Mélanie Jean); ses petits-enfants Kristofer et Meganne; ses frères Michel (feu Gisèle) et Claude (Lise); son conjoint Martin Beausoleil ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le vendredi 7 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 8 septembre 2018 dès 9h. Le service religieux sera célébré samedi à 11h à l'église Sts-Simon-et-Jude, sise au 85, rue du Sacré-Coeur à Charlemagne, suivies de l'inhumation au cimetière de Charlemagne.