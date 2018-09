CHARPENTIER, Claude



À Laval, le 30 août 2018, à l'âge 87 ans, est décédé M. Claude Charpentier, époux de Mme Armande Jannard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Sylvain (Natacha) et Michaël, ses petits-enfants Yan, Kevin et Jessika, son arrière-petit-fils Emerick, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele lundi 3 septembre 2018 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 au salon même.