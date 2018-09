VILLENEUVE , Paquerette



Paquerette Villeneuve, écrivain et journaliste du milieu des arts est décédée le vendredi 24 août 2018 à Montréal à 86 ans.Animée par un esprit vif et d'une énergie que nous pensions inépuisable, elle nourrissait sa curiosité pour la littérature et les arts visuels. Nous regrettons son départ.Un hommage-apéro aura lieu le samedi 8 septembre, entre 13h et 16h, au complexe(service de voiturier)