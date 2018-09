LAMARCHE, Micheline



À la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme, le samedi 25 août 2018, est décédée à l'âge de 72 ans, Mme Micheline Lamarche.Elle laisse dans le deuil ses enfants Frédérick (et famille) et Isabelle (Sébastien) ainsi que le père de ses enfants Richard Thibault, ses petits-enfants, ses soeurs Ginette (Mike), Mireille et Jocelyne, son frère André (Raymonde), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 3 septembre 2018 de 17h à 20h au complexe funéraireAu lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord seraient appréciés.