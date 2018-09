BONIN, Marie-Josée



À Montréal, le 18 août 2018 à l'âge de 60 ans, est décédée Marie-Josée Bonin du cancer du sein.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Julie (Bernard) et Caroline (Éric), ses petits-enfants adorés Céleste, Julien, Charlotte, Clémence, Ella et Clara, sa cousine Jocelyne et ses filles Joëlle et Jeanne, le père de ses enfants Christian, tous ses amis qui l'ont soutenue durant la maladie, ses collègues de travail ainsi que sa gang de Centraide.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 septembre de 9h à 10h à la chapelle Notre-Dame de La Résurrection au 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal. Une cérémonie religieuse suivra à 10h et un cocktail dînatoire à 11h30 au salon des amis du Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke O.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Centraide ou à la Société canadienne du cancer.